- Peste șapte ore a durat intervenția salvamontiștilor pentru salvarea a patru tineri din Republica Moldova, care au ramas sambata seara blocați in Abruptul Prahovean, unde au pornit pe baza unor informații gasite pe internet, potrivit Mediafax. Potrivit salvamontiștilor, intervenția, care a…

- 4,4milioane euro despagubire pt operatorii aeroportuari blocați de pandemie Foto: Arhiva Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare de stat pentru despagubirea operatorilor aeroportuari regionali din România, pentru pagubele suferite în timpul primului val al pandemiei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va acorda, prin decizia ministrului Bogdan Aurescu, o contributie voluntara in valoare de 250.000 de euro in scopul implementarii de proiecte in sprijinul societatii civile si al presei independente din Republica Moldova. Potrivit MAE, fondurile sunt alocate din bugetul…

- Aproape 70 de tineri pianisti din Romania si alte patru tari vor participa, in perioada 29 octombrie - 1 noiembrie, la "Constanta International Competition - Festival for Young Pianists", competitie finantata de Primaria Constanta, care se va desfasura online, a informat, miercuri, administratia…

- COMUNICAT Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a susținut marți, 6 octombrie 2020, declarația naționala in cadrul dezbaterii generale a Comisiei a III-a a Adunarii Generale a ONU (Comisia pentru afaceri sociale, umanitare si culturale), in…

- Faptul ca noul an scolar si universitar a inceput in conditii de siguranta sanitara, iar dreptul la educatie al copiilor si tinerilor poate fi asigurat se datoreaza implicarii si flexibilitatii cadrelor didactice, care au mers la cursuri ori au predat la distanta, cu aceeasi dedicare, indiferent…

- Italia a prelungit restricțiile de intrare in țara pentru persoanele care in ultimele 14 zile s-au aflat sau au tranzitat Republica Moldova. De asemenea, a a fost prelungita obligativitatea izolarii la domiciliu, pentru 14 zile, pentru persoanele care vin din Romania sau Bulgaria. Premierul Italiei,…