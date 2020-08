Stiri pe aceeasi tema

- O dubla explozie extrem de puternica a avut loc, marți dupa-amiaza in orașul libanez Beirut. Cel mai recent bilanț transmis de postul Al Arabiya anunța cel putin 30 de morți și peste 3.000 de raniți. Postul CNN anunța 25 de morți și 2.500 de raniți.

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei in Republica Libaneza, s-a autosesizat in urma exploziilor de marți, din zona portuara a orașului Beirut, și a intreprins demersuri pentru informații cu privire la cetațenia și identitatea persoanelor afectate. Imobilul Ambasadei a fost...

- Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA.

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

