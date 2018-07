Stiri pe aceeasi tema

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul primului trimestru din acest an, la 34,4% din PIB, in scadere fata de nivelul de 35% din PIB, in precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul patru al anului trecut,…

- Germania a fost in 2017 cel mai mare importator de produse din Rusia, in timp ce Romania este pe locul 17 in randul statelor membre ale Uniunii Europene cu cel mai ridicat nivel al importurilor provenite din aceasta tara, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica.

- Romania este prima dintre tarile Uniunii Europene in care majoritatea populatiei nu merge in calatorii turistice. Doar un sfert dintre romani au plecat in vacante, in 2016. Sunt cifre de la Oficiul European de Statistica.

- Aproape jumatate (48,5%) din datoria guvernamentala a Romaniei era detinuta anul trecut de nerezidenti, in timp ce corporatiile financiare detineau 48,7% si entitatile rezidente nefinanciare 2,7%, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- La nivelul Uniunii Europene, un sfert din gospodariile cu copii erau alcatuite anul trecut din familii monoparentale, cel mai scazut procent fiind inregistrat in Croatia si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care, din 2007, au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in timp ce Suedia, Austria si Germania si-au majorat investitiile, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Romania avea in 2017 cel mai scazut procent de angajati din Uniunea Europeana (UE) cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, care in mod obisnuit lucreaza de acasa, arata datele unui studiu dedicat pietei fortei de munca din UE, publicat luni de Oficiul European de Statistica EUROSTAT. Citește…