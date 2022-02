Care este singurul oraș din România, nominalizat la cea mai bună destinație europeană turistică în anul 2022 Singurul oraș din Romania care este nominalizat la cea mai buna destinație europeana turistica in anul 2022 este Oradea, alaturi de alte 20 de destinații selectate pe baza ofertei culturale, turistice și a dezvoltarii durabile. EuropeanBestDestinations.com, cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa, in parteneriat cu rețeaua EDEN a Comisiei Europene, a lansat cea de-a 13-a competiție privind „Cele mai bune destinații europene turistice in 2022”. Oradea poate fi votata pe site-ul European Best Destinations pana in 10 februarie. In iunie 2020, aceeași platforma turistica a desemnat Oradea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

