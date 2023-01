Stiri pe aceeasi tema

- Primul transplant de cord din acest an din Romania a fost realizat saptamana trecuta de șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Targu Mures, prof. dr. Horatiu Suciu.

- O echipa condusa de seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, Horatiu Suciu, a efectuat, marti, primul transplant de cord din acest an din Romania, unui pacient in varsta de 54 ani, din judetul Caras-Severin,…

- O echipa condusa de seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, Horatiu Suciu, a efectuat, marti, primul transplant de cord din acest an din Romania, unui pacient in varsta de 54 ani, din judetul Caras-Severin,…

- O echipa condusa de seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, Horatiu Suciu, a efectuat, marti, primul transplant de cord din acest an din Romania, unui pacient in varsta de 54 ani, din judetul Caras-Severin,…

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT), dr. Horatiu Suciu, a anuntat, miercuri seara, ca noul Institut al Inimii aduce la Targu Mures aproape 105 milioane de euro, acesta fiind obiectivul situat pe primul loc…

- “Se realizeaza un proiect de generatie: noul Institut al Inimii aduce la Targu Mures aproape 105 milioane de euro. Devenim, astfel, obiectivul aflat pe primul loc din Romania, in strategia de dezvoltare a sistemului de sanatate, finantat prin PNRR”, a scris, miercuri seara, pe Facebook, dr. Horatiu…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat calendarul aferent apelului de proiecte pentru granturile de pana la 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Conform MIPRE, calendarul apelului de proiecte este: Lansare ghid:…

- Estimarile Comisiei Europene privind imbunatatirea „substantiala” a perspectivei de crestere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani si straini, a afirmat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Faptul ca, intr-un an atat de complicat, Romania…