- Jumatate dintre profesorii care predau in invatamantul preuniversitar din judetul Constanta nu se vor vaccina. Situatia este asemanatoare si in cazul personalului didactic auxiliar sau nedidactic.

- A doua transa importanta de vaccinuri anti-COVID, de 150.000 de doze, urmeaza sa vina miercuri in Romania, iar pe parcursul lunii ianuarie, tara noastra va primi 600.000 de vaccinuri, a anunțat dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Potrivit acestuia, vaccinarea generala…

- ACTUALIZARE 1 „La data de 29 decembrie, in jurul orei 21.30, s-a produs un accident rutier pe Autostrada A3, soldat cu ranirea grava a unei persoane. Un conducator auto de 23 de ani, din comuna Margau, care se deplasa pe autostrada A3, din direcția Gilau spre Nadașelu, ajuns la kilometrul 56, a intrat…

- Noi transe din vaccinul anti-COVID-19 vor sosi in Romania in 29 si 30 decembrie, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. „Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului.…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei de vaccinare anticoronavirus, spune ca e normal ca cetațenii sa aiba dubii privind vaccinarea. "Fiecare ezitare, fiecare intrebare este legitima, noi trebuie sa fim capabili sa oferim raspunsuri fiecarei persoane. Trebuie sa discutam cu medicii,…

- Nu toate cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Infectioase din Constanta doresc sa se vaccineze anti Covid-19. Unitatea medicala aflata in prima linie a pandemiei de coronavirus are destule cadre - de la medici, la infirmiere - care nu s-au inscris pe lista pentru vaccin.

- Fundatia Bill & Melinda Gates a anuntat joi ca va dona suma suplimentara de 250 de milioane de dolari (206 milioane de euro) in beneficiul campaniei internationale ce vizeaza combaterea pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. O parte din aceste fonduri vor fi consacrate distribuirii…