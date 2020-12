Care este semnificația bradului de Crăciun Se spune despre brad ca este un pom al vieții datorita faptului ca el ramane verde tot timpul, simbolizandu-l, astfel, pe Hristos, veșnic viu. Despre obiceiul bradului de Craciun nu se știe exact de unde a luat naștere. Se banuiește ca pomul de Craciun ar fi aparut pentru prima data la popoarele germanice, iar cu timpul acest obicei a intrat și in tradiția creștina. In Romania bradul de Craciun a fost impodobit pentru prima data in palatul regelui Carol I de Hohenzollern, in anul 1866, iar de atunci romanii au preluat aceasta tradiție. Bradul de Craciun era impodobit, la inceput, cu fructe, flori… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

