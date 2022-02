Producția de energie din surse regenerabile anunța proiecte importante in urmatorii ani, care necesita pana la 35.000 de angajati noi, o resursa greu de gasit, de altfel, in condițiile in care salariul unui tehnician in acest sector este intre 2.000 si 3.000 de euro, susține Sebastian Enache, business development manager in cadrul Monsson PLC, unul dintre cei mai mari investitori din piața. In prezent, exista in derulare proiecte de energie regenerabila cu o putere totala de 38.000 MW, in principal parcuri fotovoltaice (65%), restul fiind eoliene. Dintre toate aceste proiecte, peste 37% se vor…