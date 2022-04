Care este secretul Danielei Gyorfi pentru a se menține în formă. Vedeta este la dietă de 35 de ani: ''Îmi place să arăt bine”

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, fosta concurenta de la „Survivor Romania” a luat o decizie importanta cu privire la felul in care arata. Vedeta a recunoscut ca a intrat din nou in sala de sport, dupa 15 ani, ți ține dieta, pentru a ajunge la greutatea dorita.„De un an de zile incoace am inceput sa țin diete, mai…

- Dua Lipa, una dintre cele mai in voga cantarețe la nivel mondial, are 26 de ani, o viața stresanta pentru ca așa e viața de artist și, culmea, ține o dieta echilibrata! Cum reușește? Dua Lipa a marturisit ca secretul dietei ei este sa atinga echilibrul potrivit intre sanatos și gustarile ocazionale. Pentru…

- Daniela Gyorfi este destul de cunoscuta in Romania, prin prisma carierei sale muzicale indelungate. Vedeta se numara printre cele mai indragite cantarețe de la noi din țara. Deși pandemia a afectat drastic conturile bancare ale artiștilor romani, nu este și cazul Danielei Gyorfi, care a dat marea lovitura.…

- Monica Anghel alaturi de fiul ei, dar și de Jojo, au plecat intr-o vacanța departe de țara, in Iordania. Vedeta face declarații la Xtra Night Show și spune ca a trait o experiența de neuitat.

- Andreea Marin are 47 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Pe langa o alimentație sanatoasa, vedeta face și sport regulat, iar acest lucru a ajutat-o sa iși mențina silueta in ultimii ani. Recent, fosta soție a lui Ștefan Banica Jr. le-a aratat internauților cum arata fara machiaj și filter.Admiratorii…

- Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara. Vedeta are parte de foarte multe concerte in afara țarii. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca a refuzat sa cante la Las Vegas. Care a fost motivul.