Care este SCHEMA COMPLETĂ și ce trebuie să știe persoanele imunizate cu doza 3 despre certificatul digital - Explicațiile medicului Valeriu Gheorghiță "Daca o persoana primeste doza de booster si genereaza din nou certificatul digital apar trei doze din trei efectuate. Deci practic este inserata aceasta doza in certificatul digital”, a afirmat Gheorghita, vineri seara, la un post TV. Medicul a mentionat ca schema initiala de vaccinare - o doza pentru vaccinul Johnson&Johnson, si doua doze pentru serurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca - este in continuare considerata ca fiind schema completa de vaccinare. "Este important sa intelegem ca schema completa, in momentul de fata, este cea cu doua doze sau o doza, daca vorbim de vaccinul de la Johnson&Johnson”,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

