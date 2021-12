Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne va avea in anul 2022 un buget mai mare cu 11%, dupa cum a precizat ministrul Lucian Bode, in cadrul unei emisiuni TV, unde a oferit detalii și despre salariile polițiștilor. „Legea 153/2017 prevede majorarea etapizata, in patru etape, a veniturilor celor care lucreaza in…

- Controalele derulate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la marii retailerii, in ultima perioada, au scos la iveala o serie de abateri, chiar și la cei mai importanți jucatori de pe piața, afirma Paul Anghel, director general in cadrul instituției. Mai mult, el atrage atenția…

- Prima ediție a Transylvania Food Summit va avea loc in 8-10 decembrie 2021 la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca, sub forma unor dezbateri-interviuri gazduite de Aula Magna ”Mihai Șerban”. In cele trei zile ale evenimentului vor participa invitați de renume,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) are un nou vicepreședinte: Alexandru Nicolae Bociu, care il inlocuiește pe Silviu Nastase, eliberat din functie. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 12 noiembrie 2021, a informat, luni, Autoritatea.…

- Protectia Consumatorilor a propus suspendarea activitatii site-ului altex.ro pentru promoții false la peste o mie de produse, in contextul Black Friday. Altex a fost amendat cu 50.000 de lei și comenteaza ca “nu pot fi corecți intr-o piața in care nimeni nu e”. Comisarii Autoritații Nationale pentru…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, este disperat sa revina la șefia organizației PSD Giurgiu, fapt pentru care saptamana aceasta a facut o mișcare care demonstreaza ca este din nou in grațiile conducerii PSD, mai exact a lui Marcel Ciolacu și Vasile Dincu. Ca urmare a trocului politic, Niculae…

- Retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare – reasigurare City Insurance, constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia au devenit oficiale, luni, o data cu publicarea in Monitorul Oficial. City Insurance are…