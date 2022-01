Care este salariul mediu net de vânzătoare în România și cât câștigă un director de magazin Mai mult de jumatate (53,8%) dintre angajatii din retail castiga sub 3.000 de lei net pe luna, iar 6,5% dintre acestia castiga peste 7.000 lei net. Cel mai mare salariu introdus in retail este pentru pozitia de Director General, 28.000 lei net, iar cei mai curiosi sa afle daca salariul lor este aliniat cu media pietei muncii sunt specialistii care ocupa pozitia de Agent de Vanzari, arata datele introduse de peste 350.000 de salariati in Salario, comparatorul de salarii eJobs, potrivit unui comunicat de presa. “Desi media salariilor din retail este scazuta fata de alte domenii, la veniturile medii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

