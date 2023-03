Salariul mediu al companiei oficiale a SRI va crește anul acesta cu aproximativ 11% iar angajații vor primi și un venit suplimentar de 10% din profit. Mai mult, și numarul personalului va crește considerabil. Salariul mediu la Rasirom, regia autonoma aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informații, este prognozat la nivelul a 10.619 lei/ lunar in 2023, o creștere cu aproape 11% fața de 2022. Angajații, in numar de 345, primesc in acest an și un venit suplimentar din repartizarea a 10% din profit. Estimat la 1,15 milioane de lei, ar aduce un bonus de 3.500 de lei per angajat. Anul trecut,…