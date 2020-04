Care este rolul video consultațiilor de medicină internă? Momentele istorice prin care trecem acum din punct de vedere medical si economic nu se petrec frecvent, ca atare – si ati auzit aceasta idee sub diferite forme in ultimele saptamani – trebuie sa amorsam mecanisme eficiente de comunicare interumana, chiar in conditiile impuse, de distantare sociala. Telemedicina aduce fata in fata, cu maxim de rapiditate, pacientul si medicul, prin intermediul tehnicilor moderne. In timpul consultului de medicina inter (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Icoana facatoare a Maicii Domnului de la Manastirea Nicula a fost purtata vineri in procesiune prin judetele Cluj si Bistrita-Nasaud, potrivit basilica.ro.Potrivit reprezentantilor mitropoliei, pelerinajul a avut loc „pentru a oferi o mangaiere sufleteasca bolnavilor, care sufera in spitale…

- Pe 13 martie 2020, pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul prin care fostul viceprimar din Medgidia Luminita Vladescu cheama in instanta Institutia Prefectului Judetul Constanta. Procesul are legatura cu ordinul prin care i s a incetat calitatea de consilier local, aceasta pierzandu…

- Impresionata de momentul oferit de Diego Gruia, un puști nascut in Bilbao, care a invațat sa cante la acordeon pe internet, Loredana Groza s-a ridicat in picioare și a cantat o piesa celebra.

- La finalul lunii decembrie, Decebal Draghia, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Gorj s-a adresat Judecatoriei Drobeta Turnu Severin impotriva unei tinere din Targu-Jiu care, in opinia sa, l-ar fi denigrat public. Georgiana Elviruța Dalimon figureaza parata in acest proces civil in care…

- Peste 100 de persoane din doua centre de ingrijire a varstnicilor din județul Cluj sunt consultate de la distanța de medici și le sunt monitorizate glicemia și tensiunea arteriala in cadrul unui proiect pilot de telemedicina lansat de Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU)

- Deputatul USR Stelian Ion i-a adus reprosuri colegului sau de partid, Moise Guran, dupa ce acesta din urma a sugerat ca PMP s-ar folosi de Nicusor Dan, candidatul USR la Primaria Capitalei, pentru a fragmenta electoratul Aliantei USR-PLUS, asemanandu-l cu Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidentiale.…

- "A fost un meci ireal", a declarat tenismanul austriac Dominic Thiem dupa calificarea în finala Australian Open gratie victoriei împotriva prietenului sau, germanul Alexander Zverev, 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), relateaza DPA.Citește și: Australian Open: Dominic Thiem, adversarul…