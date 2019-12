Stiri pe aceeasi tema

- Compania Disney planuiește realizarea unui serial TV bazat pe filmul "Turner & Hooch", din 1989, și iși dorește ca rolul principal sa fie interpretat din nou de Tom Hanks, arata Variety, potrivit MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se adeverește! Ludovic Orban…

- Actorul american de origine franco-elvetiana Rene Auberjonois, cunoscut pentru rolul sau din „Star Trek: Deep Space Nine" din anii '90, a murit duminica la Los Angeles la varsta de 79 de ani, in urma unui cancer pulmonar, relateaza luni AFP si dpa.

- Printre cele mai indragite rețete tradiționale de desert sunt rețetele de papanași Și cum se apropie 1 decembrie — Ziua Naționala a Romaniei, acestea nu pot lipsi din meniurile romanilor.

- CADOURI CRACIUN 2019. Sondajul anual efectuat de Compari.ro in randul populatiei adulte din Romania cu acces la internet cauta sa determine si in acest an care sunt cadourile prin intermediul carora intentionam sa-i surprindem pe cei dragi, prieteni si cunostinte, in contextul in care se apropie…

- Dansator, coregraf si om de televiziune, Wilmark este o prezenta constanta in showbiz-ul romanesc. Cu toate acestea, foarte putini sunt cei il cunosc cu adevarat. Celebrul columbian este un familist convins si nu ezita sa le faca toate celor mai importante persoane din viata sa.

- Un nou musical bazat pe filmul clasic cu Robin Williams din 1993, "Mrs. Doubtfire", va ajunge pe Broadway in primavara anului viitor, conform unui material publicat de revista The Rolling Stone. Scenariul noului musical va fi foarte similar celui al filmului, in care Williams interpreteaza rolul unui…

