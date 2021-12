Fostul premier PSD Sorin Grindeanu a explicat, duminica, la Prima TV, ca ruptura dintre el si fostul lider social-democrat Liviu Dragnea a aparut cand si-a asumat ”aproape personal” sa dea OUG 14, cea care anula OUG 13 inainte sa intre in vigoare. Grindeanu a negat ca ar fi fost in vreo vizita la presedintele Klaus Iohannis, asa cum l-a acuzat Liviu Dragnea, si spune ca acest lucru este o ”minciuna”. Intrebat la Prima TV, cum comenteaza declaratiile lui Liviu Dragnea, cum ca ruptura a aparut dupa ce Sorin Grindeanu a fost in vizita la presedintele Klaus Iohannis, prim-vicepresedintele PSD a declarat…