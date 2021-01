Stiri pe aceeasi tema

- Cum a ajuns Ilie Nastase fața in fața cu Joe Biden: Actualul președinte al Americii l-a chemat pe fostul sportiv sa se vada. Cum s-a intamplat și cum a decurs intalnirea intre cei, citiți in articolul de mai jos. Ilie Nastase a fost convocat de Joe Biden. Ce au discutat cei doi S-a aflat cum […] The…

- Candidatul democrat Joe Biden a fost investit in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Oponentul lui Donald Trump a devenit al 46-lea șef de stat al SUA, obținand un numar de voturi covarșitor in fața rivalului sau politic.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut miercuri apel la noul presedinte american Joe Biden "sa consolideze alianta" dintre Israel si SUA pentru a infrunta "provocari comune" precum "amenintarea" reprezentata de Iran, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Ilie Nastase…

- La Washington D.C. are loc miercuri ceremonia de investire a celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Evenimentul din centrul capitalei federale americane se desfasoara in conditii deosebite: masuri speciale de securitate ca urmare a violentelor recente de la Capitoliu…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat, in discursul de investitura, ca este "ziua Americii, ziua democratiei", pledand pentru unitatea "maretei natiuni", potrivit Mediafax. "Este o natiune mareata, suntem oameni buni si, de-a lungul secolelor, prin furtuni si conflicte,…

- Membri cheie ai OPEC cred ca tensiunile din alianța ar putea reaparea cu Joe Biden in funcția de președinte SUA, au spus surse apropiate organizației, care ii va duce dorul lui Donald Trump. Actualul...

- Joe Biden, care a reușit sa convinga SUA ca merita sa fie al 46-lea președinte al țarii, este un politician cu o istorie și o experiența vasta in politica americana. Democratul este, de asemenea, și un apropiat al fostului șef de stat, Barack Obama.

- In acest moment in America sondajele s-au inchis in toata țara și rezultatele incep sa fie numarate. Incepand cu 3:15, ora locala, Joe Biden are 238 de voturi la Colegiul Electoral, iar Donald Trump are 213. Datele sunt facute baza proiecțiilor Associated Press. Trump vs Biden. Exit-pollul alegerilor…