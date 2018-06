Care este regula bizară din cuplul Nicole Kidman Keith Urban? Actrița nu ar fi vrut să se afle! Formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood, implinind de curand 12 ani de mariaj. Nicole Kidman a vorbit de nenumarate ori despre relația minunata pe care o are cu soțul sau, cantarețul Keith Urban, marturisind ca este bazata pe niște reguli bine stabilite chiar de ei. Nicole Kidman si Keith Urban au implinit 12 ani de mariaj Incredere, fidelitate sau pasiuni comune? Ce sta la baza relației de succes pe care actrița de 51 de ani o are cu soțul ei? Ei bine, secretul l-a dezvaluit chiar ea, luni, intr-un interviu acordat revistei People. Starul hollywoodian a precizat ca ea… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andra a explicat de la ce pornesc micile neințelegeri dintre ea și soțul ei și a marturisit cine este cel care cedeaza primul in astfel de situații. Cantareața Andra și prezentatorul de televiziune Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi au impreuna…

- Andreea Berecleanu (43 de ani) și Constantin Stan (62 de ani) sunt impreuna de șase ani, iar in noiembrie 2016 s-au cununat religios. Formeaza o echipa si acasa, și la serviciu, unde celebra prezentatoare a Observatorului de la Antena 1 il ajuta pe medicul estetician cu tot ce ține de partea de comunicare.…

- Bucurie mare in familia lui Cindy Crawford, caci fostul model și soțul sau, afaceristul Rande Gerber, au implinit 20 de ani de mariaj. Cat de repede trece timpul, parca mai ieri frumoasa Cindy mergea la altar in cea mai nonconfirmista rochie de mireasa, la brațul alesului sau. Acum au doi copii adolescenți,…

- Bucurie mare in familia lui Cindy Crawford, caci fostul model și soțul sau, afaceristul Rande Gerbern, au implinit 20 de ani de mariaj. Cat de repede trece timpul, parca mai ieri frumoasa Cindy mergea la altar in cea mai nonconfirmista rochie de mireasa, la brațul alesului sau. Acum au doi copii adolescenți,…

- Doi soți în vârsta de 60 și 64 de ani din orașul Bender au fost gasiți fara suflare într-o fântâna în zona plajei râului Nistru. Cuplul a fost dat disparut pe 3 mai. Preventiv s-a stabilit ca soții au fost împușcați de catre persoana care închiria…

- Monica Pop și soțul ei sarbatoresc 37 de ani de casatorie. Medicul oftalmolog, care a dus o lupta dura cu cancerul, a facut declarații emoționante in direct la tv. “Soțul meu e inginer chimist. Daca a suportat 37 de ani inseamna mare lucru. Sigur ca ma iubește, atat ii trebuie. Mama a zis cand l-a cunoscut…

- Actorul Antonio Banderas a declarat recent intr-un interviu pentru revista americana People ca o va iubi pe fosta sa soție, Melanie Griffith, pana va muri. Starul, in varsta de 57 de ani, binecunoscut din filmul „Desperado” și-a marturisit public iubirea pe care inca o poarta femeii cu care a imparțit…

- Actorul american Sean Penn (57 de ani) a avut un comportament bizar in emisiunea lui Stephen Colbert, recunoscand ca se afla sub influenta unor medicamente. Mai mult, starul a fumat doua tigari in timpul live-ului in ciuda incercarilor diplomate ale prezentatorului de a-l convinge sa le stinga.