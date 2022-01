Care este programul vacanțelor elevilor și studenților in 2022. Calendarul complet. A inceput semestrul al doilea al noului an școlar, iar pana la noua vacanța mai sunt doar cateva saptamani. Potrivit edu.ro , semestrul al II-lea are 20 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului „Școala Altfel” in perioada 8 – 14 aprilie, interval in care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Care este programul vacanțelor elevilor și studenților in 2022. Calendarul complet In ceea ce privește programul vacanțelor elevilor și studenților,…