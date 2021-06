Care este programul meciurilor EURO 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Fotbal EURO 2020 a inceput cu un autogol. Autorul este turcul Merih Demiral, in meciul de pe Stadio Olimpico din Roma, dintre Turcia și Italia, scrie digi24.ro Nationala Italiei a reusit debutul perfect la turneul final al Campionatului European de fotbal – EURO 2020, 3-0 (0-0)…

- Cu un an intarziere, din cauza pandemiei de coronavirus, Campionatului European de fotbal – EURO 2020 a inceput cu meciul Italia – Turcia, pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A. Nationala Italiei a debutat cu o victorie la turneul final al Campionatului European de fotbal, 3-0 (0-0) cu Turcia. Squadra…

- Nationala Italiei a reusit debutul perfect la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, 3-0 (0-0) cu Turcia, vineri seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, in meciul inaugural al competitiei. Squadra Azzurra, campioana continentala in 1968 si finalista in 2000 si 2012,…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal EURO 2020 incepe astazi, 11 iunie, la Roma, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.Meciul inaugural este Turcia - Italia, programat pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, de la ora 22.00.Turneul EURO 2020 are loc in conditii…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 - va debuta astazi, cu meciul Italia - Turcia (ora 22:00), pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.

- Turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 - va debuta vineri, cu meciul Italia - Turcia (ora 22:00), pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul final are loc in conditii speciale, in 11 orase de pe ''Batranul…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost repartizata in Grupa D a Campionatului European din 2021, alaturi de vicecampioana continentala, Turcia, Olanda, Ucraina, Finlanda si Suedia, la tragerea la sorti efectuata joi seara la Belgrad. Romania va fi una dintre gazdele turneului final al competitiei…

- Programul si locul de disputare ale meciurilor de la EURO 2020, dupa ce UEFA a renuntat vineri la orasele Bilbao si Dublin, aflate initial pe lista de 12 gazde ale turneului final programat in acest an intre 11 iunie si 11 iulie. Grupa A 11 iunie: Turcia - Italia (Stadionul Olimpic…