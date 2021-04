Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care nu au apucat inca sa cumpere un cadou pentru sarbatoriții de Florii, vor avea destul timp la dispoziție sa continue cautarile. Afla care este programul mall-urilor și centrelor comerciale in duminica Floriilor. Mall-urile, dar și centrele comerciale din Romania nu vor fi afectate de aceasta…

- Comitetul Municipiului Bucurestiului pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) are programata sambata, 24 aprilie, o sedinta pentru prelungirea masurilor dispuse in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, informeaza Agerpres . „In principiu vor fi mentinute masurile actuale, cu derogarile prevazute in HG 432/2021,…

- Au intrat in vigoare mai multe restricții privind programul de funcționare al magazinelor, insa cu ocazia sarbatorilor pascale trebuie sa afla care sunt modificarile. Care este programul magazinelor Lidl in duminica de Florii ? In ziua de Florii, romanii vor putea face cumparaturi la fel cum au facut…

- Magazinele vor fi astazi deschise pana la ora 20, cu ocazia Floriilor, chiar daca rata de incidența nu a scazut inca sub 4 cazuri la mia de locuitori, a aratat prefectul Capitalei, Alin Stoica.Masura se va aplica și in Vinerea Mare, pe 30 aprilie. Și circulația va fi permisa pana la ora 21:00, in loc…

- In ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta de astazi, 10 aprilie, s-au prelungit masurile adoptate de Guvern in prelungirea starii de alerta, printre care obligativitatea purtarii maștii și interdicția de circulație. Deoarece in București rata de incidența cumulata la 14…

- Dupa ce prefectul Bucureștiului, Alin Stoica, a spus ca sunt discuții legate de posibilitatea modificarii orei de inchidere a magazinelor, daca vor fi aglomerari, premierul Florin Cițu a anunțat ca nu se va schimba nimic, motivul fiind acela ca masura „da rezultate”. „Am discutii permanente cu rețelele…

- "Nu avem inca date agregate sa vedem daca așa a fost (n.r. aglomerație in magazine). Imaginile nu sunt de peste tot. Urmeaza sa avem o discuție cu retailerii. In general, pe final de program exista aglomerare, sa vedem daca avem și masuri suplimentare pe care sa le putem aplica și in celelalte magazine…

- Prefectul capitalei, Alin Stoica, a spus duminica dimineața la Digi24 ca vor fi cerute datele cu privire la comportamentul clienților dupa ce magazinele au inceput sa se inchida la ora 18:00, acolo unde incidența cazurilor este ridicata. „Am avut anumite semnale ca in unele locuri s-au produs aglomerari”,…