Care este programul magazinelor Lidl în duminica de Florii. Orarul pentru 25 aprilie Au intrat in vigoare mai multe restricții privind programul de funcționare al magazinelor, insa cu ocazia sarbatorilor pascale trebuie sa afla care sunt modificarile. Care este programul magazinelor Lidl in duminica de Florii ? In ziua de Florii, romanii vor putea face cumparaturi la fel cum au facut și pana acum. Spre deosebire de alți ani, de aceasta data, magazinele vor ramane deschise mai mult. Care este programul magazinelor Lidl in duminica de Florii Mai exact, avand in vedere ca in majoritatea zonelor din țara au loc restricții de weekend pentru ca numarul de cazurilor de infectare cu coronavirus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

