- Primaria municipiului Chisinau face apel catre mass-media ca subiectul privind dispozitia primarului interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, sa fie prezentat „obiectiv si fara a ignora modul in care s-a actionat in fiecare an. Autoritatile au obligatia sa asigure buna desfasurare a evenimentelor oficiale,…

- Cei 27 de ani de independența a Republicii Moldova vor fi sarbatoriți intr-un mod special. Autoritatile au pregatit un program vast, care va incepe cu depuneri de flori la monumentul lui Stefan cel Mare și Sfant, dar si la complexul Eternitate.

- La Ministerul Mediului se afla in lucru proiectul de lege pentru programul Rabla Plus, dar poți afla deja cateva informații de baza importante daca ai de gand sa-ți cumperi o mașina noua. Prin programul Rabla Plus, se vor acorda doua tipuri de ecotichete: Primul valoreaza 45.000 de lei…

- Autoritatile municipale pregatesc un program de actiuni si manifestari cultural-artistice dedicate sarbatorii nationale Limba Noastra, care se vor desfasura in perioada 29-31 august. Programul contine depuneri de flori, spectacole literar-muzicale, expozitii si intreceri sportive, transmite IPN cu referire…

- Ziua Marinei Romane, sarbatorita in fiecare an pe 15 august, este urmarita de mii de turisti de pe Faleza Cazinoului din Constanta si Faleza Comandamentului Flotei. Pentru anul acesta, marinarii militari au pregatit exercitii complexe pe apa, in aer si pe uscat.

- Programul de dobândire a cetațeniei Republicii Moldova prin investiție, aprobat în 2017, va fi ajustat potrivit modificarilor și completarilor propuse de Ministerul Economiei și Infrastructurii în mai multe decizii ale executivului, scrie IPN. Modificarile și completarile…

- La manifestarile pregatite cu prilejul Zilei Internationale a Copilului la Rașnov au participat 2.254 de copii, angrenati in 46 de activitati dedicate sarbatorii. 1 Iunie a fost sarbatorita in avans, pe 31 mai 2018, in mai multe locatii din oras, cu dansuri, cantece, poezii sau demonstratii…