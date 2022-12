Care este profilul românilor care se împrumută de la bancă Cercetarea de piața „Sistemul bancar in percepția romanilor: creditarea și incluziunea financiara a romanilor” a relevat trei profile ale debitorilor romani, 46,9% dintre consumatori fiind incluși la profilul hiper utilizatorului, 37,7% la profilul utilizatorului de credite de nevoi personale și 15,4% la profilul utilizatorului de credit ipotecar. Cercetarea a fost realizata in luna iulie 2022 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES) și comandata de Asociația Romana a Bancilor. Gradul de incluziune financiara in randul adulților a ajuns la 68% in Romania la jumatatea anului 2022,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

