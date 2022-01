Care este produsul esențial de folosit iarna pentru o piele perfectă Iarna, pielea noastra este mai ușor atacata și, prin urmare, ii lipsește hidratarea și nutriția. Cu acest produs, senzația de uscaciune și etanșeitate trece repede. Frigul de iarna este una dintre cele mai daunatoare agresiuni externe pentru pielea noastra. Cine nu a suferit niciodata de roșeața, constrangere, uscaciune a pielii... The post Care este produsul esențial de folosit iarna pentru o piele perfecta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De aceea, uleiul esential de levantica este folosit in aromoterapie. Acesta elibereaza stresul si inlatura starile de anxietate, fiind eficient pentru insomnie si chiar depresie.Putini cunosc faptul ca uleiul esential de lavanda are proprietati antibacteriene si antiinflamatoare, care pot fi utilizate…

- Sezonul rece este perioada in care, din pacate, la cele mai multe persoane, kilogramele in plus se acumuleaza. Frigul, sarbatorile de iarna, faptul ca se sta mult mai mult in casa decat in sezonul cald, lipsa de mișcare, toate acestea duc la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- A citi nu este doar o modalitate placuta de a-ti petrece timpul liber. A citi inseamna si dezvoltare si provocare. In functie de tipul de lectura pe care il preferi, ai nevoie de setarea cadrului perfect pentru a intelege mesajul de dincolo de litere. Lectura unei carti dezvoltare personala este un…

- Nimic nu este mai neplacut decat atingerea unor maini aspre și uscate. Iarna a adus temperature scazute și, desigur, maini crapate de frig. Daca vrei sa ai pielea la fel de catifelata ca eșarfa de cașmir, atunci respecta regulile pe care ți le-am scris in randurile urmatoare. Pielea este cel mai mare…

- Pepenele de iarna este un fruct cu gust bland care este adesea folosit ca leguma in bucatariile asiatice – cel mai frecvent in bucataria chinezeasca și indiana. Este un ingredient popular in supe, dulciuri și bauturi. Se dezvolta in climatele calde, cum ar fi Asia și sudul Floridei. Odata culeși, pepenii…

- Peste 5.000 de tone de material antiderapant au folosit drumarii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere in intervalul 7 decembrie, ora 17:00 - 8 decembrie, ora 5:00, pentru a actiona pe intreaga retea de drumuri nationale si autostrazi, afectata de vremea rea, informeaza miercuri…

- Nu exista gospodina care sa nu puna varza la murat, pentru la iarna. Este o garnitura extrem de iubita de romani, ce poate fi combinata cu foarte multe preparate specifice sezonului rece. Deoarece mai este puțin pana la venirea iernii, gospodinele deja s-au apucat sa puna varza in butoaiele cu saramura,…