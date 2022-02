Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost inca de la inceput sustinatoare a Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) si a ideii de a cuantifica modul in care companiile comunica cu investitorii, a declarat luni, Adrian Tanase, directorul general al BVB, el mentionand ca…

- In condițiile unui grad scazut de informare cu privire la alternativele de finanțare, managerii prefera instrumentele tradiționale de finanțare (42% bancile și 41% surse proprii) si doar 8% aleg piata de capital, dupa cum se arata intr-un studiu CONFIDEX by Impetum Group. Gradul de informare cu privire…

- Fostul ministru PNL al Muncii, Violeta Alexandru, considera ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, induce populația in eroare pe subiectul scumpirii prețurilor la energie electrica și gaze. „In 2021 s-au intamplat multe lucruri grave care au determinat creșterea facturilor la energie și gaze:…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) a anunțat un nou Membru Asociat – Connections Consult (BVB: CC ), companie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori București din 22 septembrie 2021. Compania activeaza in piața de transformare digitala si ofera servicii de hiper-automatizare,…

- Mihaela a fost ucisa fara mila in casa ei din Cagliari, Italia. Romanca a sfarsit sub ploaia loviturilor de cutit. O descoperire macabra a socat comunitatea din Quartu Sant’Elena, o localitate din Cagliari, regiunea Sardinia, Italia. Mihaela Nicoleta Kleics, o romanca in varsta de 50 de ani, a fost…

- Daca ii intrebi de sanatate pe membrii unei familii de fermieri din provincia italiana Bolzano, vei afla ca aerul rece de munte și ierburile și legumele vindecatoare care cresc in zona ar trebui sa fie suficiente pentru a invinge coronavirusul. Doar ca nu este chiar așa, avertizeaza medicii și oficialii.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, l-a contrazis marți pe Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu care a spus recent ca „haosul liberalizarii pieței a determinat o creștere de 46% a prețurilor la energie in Romania, caz unic in UE”. „Liberalizarea pretului la gaze…

- Ion Dumitru, președintele Asociației Comunelor din Romania, filiala Argeș, primar al comunei Albota: ”Incep sa se resimta din ce in ce mai acut efectele deciziilor nesabuite ale guvernelor de dreapta in privința liberalizarii pieței de energie! Hotararile guvernelor Orban și Cițu de a abroga masurile…