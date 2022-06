Stiri pe aceeasi tema

- Opt din zece directori financiari (78%) au in plan sa creasca sau sa mentina investitiile in domeniul digital, pana in anul 2023, chiar daca inflatia persista, releva rezultatele unui sondaj realizat de Gartner, potrivit agerpres.Consultantii afirma ca acele companii care efectueaza investitii potrivite…

- Ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat marti, la Parlament, despre intentia PSD de a introduce impozitul progresiv, ca PNL tine foarte mult la cota unica. In plus, ministrul a amintit ca Guvernul Romaniei si-a asumat sa nu creasca taxele.

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak reitereaza afirmația ca urmatoarea ținta a Rusiei este Republica Moldova. Acesta declarat ca „apetitul Moscovei continua sa creasca”, dupa ce aceasta a anunțat ca vrea coridor terestru spre sudul Ucrainei și ieșire in Transnistria.

- Dani Oțil a devenit tata pentru prima data in urma cu cateva luni, insa deja are planuri mari pentru momentul in care fiul sau o sa fie mare și o sa poata face diferite lucruri. Ei bine, iata ce vrea sa faca prezentatorul TV cu Luca Tiago, dar și unde are de gand sa se duca cu el!

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 4,61% pe an, de la 4,60% pe an, vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era…

- ”Diva de la Monaco” locuiește in principat și cu buletin. Deși in Romania iși conserva celebritatea, Mihaela Radulescu nu mai are nici o proprietate in țara in care s-a nascut și unde se bucura de faima. Sunt 13 ani de cand prezentatoarea de televiziune (52 de ani) a ales sa se din mute in Monaco pentru…

- Florin Citu a atacat din nou, voalat, PSD, sambata, intr-o postare pe Facebook, și susține ca singura masura pentru a creste acum veniturile nete ale tuturor salariatilor, fara un cost pentru companii, este reducerea contributiilor. „(…)o scadere a contributiei inseamna o crestere a salariului net astazi.…