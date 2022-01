Stiri pe aceeasi tema

- „In niciun caz oamenii nu trebuie vaccinați cu forța, chiar daca refuzul unei persoane de a se supune unei vaccinari obligatorii poate avea consecințe legale, de exemplu o amenda”, a avertizat Michelle Bachelet intr-un mesaj video.Directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat de asemenea…

- Vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului este ''o solutie de ultima instanta'', a declarat marti directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de agentiile internationale de presa. ''Obligativitatea vaccinarii este o solutie de ultima instanta si se aplica…

- Este timpul ca tarile sa poarte discutii despre vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat Robb Butler, director executiv pentru OMS Europa, adaugand ca aceasta „este o dezbatere sanatoasa”.

- Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa ce vaccinarea obligatorie a coronavirusului va intra in vigoare din luna februarie a anului viitor.In prima instanța autoritațile austriece le vor oferi o programare persoanelor…

- Sute de mii de oameni au iesit in strada in Europa in semn de protest fata de certificatul COVID si de eventuala vaccinare obligatorie. Protestatarii au strigat lozinci impotriva vaccinarii copiilor si impotriva limitarii libertatilor prin certificatul COVID.

- Viena, capitala Austriei, este primul oraș din Europa care va incepe sa vaccineze copiii mai mici de 12 ani impotriva COVID-19, chiar daca nu are aprobarea EMA. Viena va deveni primul oraș european care va incepe sa vaccineze anti-COVID copiii mai mici de 12 ani. Autoritațile au anunțat…

