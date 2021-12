Stiri pe aceeasi tema

- Malta a devenit marti prima tara din Europa care permite cultivarea si detinerea de cantitati limitate de canabis pentru uz personal. Proiectul de lege a fost adoptat in Parlament, relateaza Reuters.

- Malta a devenit marti, 14 decembrie, prima tara din Europa care permite cultivarea si detinerea de cantitati limitate de canabis pentru uz personal, ca urmare a unui proiect de lege adoptat in Parlament, relateaza Reuters.Legea, adoptata cu 36 de voturi pentru si 27 impotriva, le permite cetatenilor…

- Potrivit noii legi, posesia de pana la sapte grame de marijuana va fi legala pentru persoanele de cel putin 18 ani, iar acestia vor putea si sa cultive pana la patru plante de canabis in propria locuinta. De asemenea, pana la 50 de grame de produs va putea fi depozitat legal in locuinta.Posesia de pana…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat, luni seara, la finalul sedintei coalitiei, ca, daca totul merge bine, bugetul pentru 2022 ar putea fi aprobat pana in 23 decembrie.OUG pentru masurile fiscal-bugetare va fi adoptata vineri, iar Legea plafoanelor saptamana viitoare. Citu a precizat ca deficitul…

- Potrivit noii legi, posesia de pana la sapte grame de marijuana va fi legala pentru persoanele de cel putin 18 ani, iar acestia vor putea si sa cultive pana la patru plante de canabis in propria locuinta. De asemenea, pana la 50 de grame de produs va putea fi depozitat legal in locuinta.Posesia de pana…

- Activitatea sectorului de comert cu amanuntul a fost afectata de criza COVID prin masurile de distantare sociala si inchiderea magazinelor. Cu toate acestea, efectul pandemiei variaza foarte mult in functie de tari si segmente de activitate. In timp ce unele tari au inregistrat vanzari mai mici in 2020,…

- Pentru sezonul rece, Guvernul Cițu a adoptat o schema de compensare a facturilor la energia electrica și gaze naturale, valabila in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Reducerea va aparea direct pe factura, fara sa mai fie nevoie ca beneficiarii sa prezinte acte doveditoare și sa intreprinda…

- Cetațenii din San Marino au votat duminica, intr-o proporție covarșitoare, legalizarea avortului, anuland astfel o lege care dateaza din 1865, conform Reuters. Aproximativ 77,3% dintre alegatori au votat pentru a permite intreruperea unei sarcini de pana la 12 saptamani. Dupa acest interval, avortul…