Stiri pe aceeasi tema

- Persoanelor care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului impotriva COVID-19 le va fi permisa intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de țara din care vin. Aceste persoane nu vor fi obligate sa completeze fișa epidemiologica și declarația pe proprie raspundere de respectare…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 nu mai trebuie sa stea in izolare 14 zile daca intra in contact direct cu un bolnav, spune directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din INSP, Adriana Pistol. "E logic ca o persoana vaccinata și sanatoasa imunologic…

- Un medic de familie din Calarași a anunțat, marți, pe pagina sa de Facebook ca va renunța la pacienții care nu se vaccineaza impotriva coronavirusului. Medicul a spus ca „asigurații au obligația sa respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”, iar refuzarea vaccinarii din partea lor este…

- Directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat luni, intr-o conferința de presa la Guvern, ca romanii care se vaccineaza impotriva COVID-19 nu vor mai trebui sa stea 14 zile in carantina daca intra in contact direct cu…

- ”Ne doream foarte mult sa avem cat mai repede vaccinul, reprezentand acea luminița de la capatul tunelului. Primii care se vor vaccina vor fi medicii din prima linie și este un mesaj care spune ca vorbim de un vaccin cat se poate de sigur, obținut in timp record, care are foarte puține reacții adverse.…

- Persoanele vaccinate contra COVID-19 ar trebui sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distanta fata de altii, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite dpa. Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii COVID-19,…

- In contextul in care mulți sunt reticenți in fața vaccinarii anti-COVID, iar companiile aeriene vorbesc deja despre necesitatea unei dovezi de vaccinare pentru a urca la bord, s-a pus intrebarea daca angajatorul ar putea condiționa angajatul sa se vaccineze. „Vaccinul anti-COVID nu va fi obligatoriu,…

- Șeful IGSU Raed Arafat a declarat ca nu are nicio problema sa se vaccineze in public daca astfel reușește sa risipeasca temerile oamenilor și spera ca romanii se vor vaccina innumar cat mai mare pentru a putea stopa pandemia.