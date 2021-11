Stiri pe aceeasi tema

- A noua etapa a celui mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Imparaților, a adus impreuna coechipierii celor cinci echipe ramase in joc. Dupa inca o provocare in care vedetele au luptat separat, reintalnirea partenerilor a fost presarata cu multe emoții și lacrimi: ”De data asta eu am simțit ca vin…

- In ediția 27 al sezonului 4, de la Asia Express - Drumul Imparaților, la scurt timp dupa ce au imparțit toate acadelele, concurenții au fost provocați sa umple un bidon cu apa de la izvor, iar mai apoi sa bea apa din el. Misiunea nu a fost atat de placuta, așa cum s-au așteptat ei. Concurenților au…

- Aseara, 25 octombrie 2021, Adriana Trandafir și Maria Speranța au obținut prima imunitate din Georgia, dupa o zi plina de misiuni grele, in cea de-a șasea etapa Asia Express- Drumul Imparaților.

- Cea de-a cincea etapa Asia Express - Drumul Imparaților a oferit o noua imunitate unui cuplu de vedete ce a demonstrat ca poate face fața competiției celui mai dur reality-show. Emi și Cuza au obținut și ei un pașaport de trecere catre Georgia, alaturi de Mihai și Elwira Petre, cele doua echipe imune…

- Ediția de luni seara Asia Express- Drumul Imparaților a stabilit ordinea clasamentului. O prima echipa a obținut imunitatea și și-a asigurat pașaportul de trecere catre țara și etapa urmatoare. Mihai și Elwira Petre sunt primul cuplu de vedete ce va concura mai departe pe Drumul Imparaților, in Georgia,…

- Aseara, pe Antena 1, trei echipe au spus ”ultima șansa” intr-o cursa plina de adrenalina și tensiune pe teritoriul Turciei, la „Asia Express”. Connect-R și Shift, Zarug și Lorelai au fost cele doua echipe ce au intrat automat in acest test ultimatum, urmați de Francesco și Patrizia Paglieri, cuplu majoritar…

- Pe urmele marilor imparați ce au domnit peste aceste pamanturi, echipele se vor intrece in cea de-a treia ediție din sezonul 4 Asia Express pentru a-și pastra locul in cursa. In acest sezon vor trebui sa caute pe traseul cursei Nestematele Puterii.