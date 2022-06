Care este preţul păcii în Ucraina? Pacea in Ucraina este posibila, singura intrebare este ce concesii teritoriale va costa Ucraina, asa ca NATO ajuta Kievul sa plateasca cel mai mic pret. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit duminica despre aceasta pozitie la o conferinta de presa la Helsinki, care a fost difuzata de serviciul de presa al aliantei. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

