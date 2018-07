Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe bursa din Romania este marti cel mai mic dintre pietele cu care tara noastra este cuplata in regiune, fiind chiar si cu 25% mai redus in orele de varf de consum, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului pietei, OPCOM. Astfel, preţul pe piaţa spot (Piaţa…

- Rezerva de aur a Romaniei, aflata in administrarea Bancii Naționale a fost la sfarșitul anului trecut de 103,7 tone. In comparatie cu anul 1989, rezerva de aur este mai mare cu 36 de tone. In perioada 1994-2000, s-a realizat conversia cantitatilor excedentare de argint in aur, ceea ce a determinat…

- Incepand cu data de 1 iulie au intrat in vigoare prețurile avizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru serviciul universal, aplicate de Furnizorii de Ultima Instanța (FUI) clienților finali din portofoliul propriu, autoritatea anunțand ca a aprobat scaderea. Astfel,…

- Au inceput lucrarile la gazoductul care va traversa tara noastra. Conducta, care va transporta gaze extrase din Marea Neagra prin Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria este un proiect european. Insa viitoarea structura de transport nu le va aduce beneficii directe romanilor. Pretul gazelor nu va…

- Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana la scumpirea electricitatii. Biroul european de statistica anunta si ca, in alte tari, tarifele au scazut. Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici din Romania a crescut cu 7,2% in intervalul iulie – decembrie 2017 cumparativ cu aceeasi…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM, cu livrare miercuri, 23 mai, a depasit bariera de 300 de lei pe MWh, fiind cel mai mare din regiune, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. Astfel, media la nivelul intregii zile este 277 de lei pe MWh, iar, pentru…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a coborat ieri, sub pragul de 1 leu pe MWh in mai multe intervale orare, iar media in orele de varf de consum a fost mai mica decat in restul zilei, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier, scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 7:00,…