Care este preţul energiei în România comparativ cu ţările din regiune Astfel, pretul pe piata spot (Piata pentru Ziua Urmatoare) din Romania a avut o medie de 40,95 euro pe MWh la nivelul intregii zile. Spre comparatie, pe piata din Ungaria, pretul a fost de 55,84 euro pe MWh, in Slovacia - 55,57 euro pe MWh, iar in Cehia tot 55,57 euro pe MWh. In orele de varf de consum (9:00 - 20:00), diferenta a fost si mai mare. Spre exemplu, la ora 19:00, daca in Romania pretul era de 49,18 euro pe MWh, in Ungaria, Cehia si Slovacia pretul era de 63,01 euro pe MWh. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

