- Valoarea cosului de cumparaturi pentru masa de Paste din acest an ramane la 180 de lei, similara cu cea din 2020, desi toate preturile materiilor prime au crescut iar producatorii agricoli au avut probleme majore din cauza secetei, au transmis, marti, reprezentantii Cooperativei Tara Mea.

- Inaintea sarbatorilor Pascale, Wall-Street.ro a comparat prețurile din București a 13 produse care se gasesc in fiecare an pe mesele multor romani de Paște. Citiți in continuare care sunt cele mai ieftine magazine și unde sunt cele mai mici prețuri la...

- Protecția Consumatorilor a intocmit un set de recomandari pentru persoanele care se pregatesc de sarbatorile pascale. Produsele alimentare trebuie achiziționate numai din spații amenajate, autorizate. La cumpararea produselor trebuie solicitat și pastrat bonul de casa pentru a putea proba in cazul in…

- Primavara aceasta reinventeaza-ți garderoba cu piese fresh pline de culoare! Aceasta este recomandarea stiliștilor, iar noile colecții din Iulius Town sunt inspirate din natura și propun piese in culori neutre sau vibrante și pattern-uri impresionante, ce te vor ajuta sa-ți pastrezi Your Natural Beauty.…

- Prețul carnii de miel va fi, in medie, cu 20% mai mare in acest an decat in 2020. Daca un kilogram de miel in viu costa in jur de 15 de lei direct de la fermieri, prețul se dubleaza pana ajunge pe...

- La fel ca cele trei inchideri anterioare, va fi totuși posibil sa ieșiți la cumparaturi, exerciții fizice și alte motive urgente.Magazinele și muzeele neesențiale vor fi inchise, in timp ce studenții vor urma cursuri online in saptamana urmatoare sarbatorilor pascale.Dincolo de aceaste reguli, obligația…

- Pe langa restrictiile impuse de pandemia de COVID-19, romanii mai primesc o lovitura. Se anunta noi scumpiri de luna viitoare. Producatorii de carne de porc avertizeaza ca romanii trebuie sa se astepte la scumpiri inainte de Paste. „Pretul carnii de porc a ajuns la poarta fermei la 5,5- 6 lei in acest…