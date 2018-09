Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii unei institutii de invatamant superior din tara anunta luni, 10 septembrie, printr-un comunicat, ca universitatea lor a primit oficial statutul de universitate internationala de excelenta in cadrul evaluarii efectuate de firma de audit britanica QS Star.

- Elevii salajeni, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional,…

- Unitațile școlare din județul Dolj sunt verificate in aceasta perioada de inspectorii școlari, reprezentanții Prefecturii Dolj, dar și de reprezentanții DSP Dolj pentru a se constata in ce stadiu sunt pregatirile pentru noul an școlar. Dupa aceste controale se va ...

- Standurile cu care minoritatile recunoscute in Romania s-au prezentat la Festivalul Intercultural ProEtnica au constituit, in aceste zile, o adevarata atractie pentru sutele de turisti romani si straini care s-au aflat in Cetatea Medievala Sighisoara. Reprezentantii minoritatilor care…

- Ministrul Valentin Popa a efectuat luni, 6 august o vizita in cele doua localitați covasnene cel mai grav lovite de inundațiile din acest an. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, „Ministrul Educației Naționale a avut intalniri cu reprezentanți ai autoritaților locale in vederea identificarii…

- Vești bune pentru elevii din invațamantul profesional: cuantumul bursei pentru frecventarea invațamantului profesional, inclusiv dual, ar putea fi majorat de Guvern de la 200 lei la 250 lei lunar, incepand cu noul an școlar. Prevederea este inclusa intr-un proiect de act normativ publicat pe site-ul…

- Primaria Brșaov a publicat luni anuntul pemtru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru construirea Salii de Sport la Liceul Tehnologic Silvic Dr. Dumitru Rucareanu. „La inceputul acestei saptamani am postat pe SICAP anuntul de licitatie pentru intocmirea documentatiei necesare…

- Reprezentantii ALDE au dezmintit, duminica, informatiile din spatiul public potrivit carora ar exista tensiuni in cadrul coalitiei, catalogandu-le drept "manipulari" si "intoxicari ale opiniei publice", precizand ca ALDE vrea sa indeplineasca obiectivele programului de guvernare, alaturi de PSD.