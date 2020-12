Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Șeful administrativului resitean a obtinut, recent, girul alesilor locali pentru a putea recupera, din fonduri europene, banii investiti in pandemie in echipamente pentru Spitalul Judetean! Tot din bani europeni se va investi in igienizarea scolilor resitene si in procurarea materialelor necesare…

- PSD garanteaza fonduri europene pentru dezvoltarea regionala a Romaniei iar majoritatea oraselor si satelor vor fi modernizate cu fonduri de la Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, deputatul PSD Razvan Cuc, potrivit Agerpres. "Tara are nevoie de masuri clare si eficiente ca sa se modernizeze…

- Majoritatea romanilor considera ca nu au fost atrase suficiente fonduri europene insa considera ca Uniunea Europeana a ajutat Romania in combaterea epidemiei de coronavirus, potrivit unui sondaj INSCOP realizat recent. Conform sondajului național realizat de INSCOP Research, Uniunea Europeana continua…

- Ialomița are doar 11 localitați racordate la rețeaua naționala de gaze naturale. In urmatorii 7 ani, Uniunea Europeana pune la dispoziție 80 miliarde de euro pentru acest tip de investiții. «Am susținut permanent necesitatea acestor investiții... Acum putem, in sfarșit, sa obținem banii necesari pentru…

- Investițiile din economie sunt, in ciuda pandemiei de coronavirus, la niveluri mult mai ridicate decat in anii trecuți. Aflat de un an de la guvernare, PNL a reușit performanța de a investi cea mai mare suma din ultimii 10 ani. De asemenea, sumele atrase din fonduri europene nerambursabile de Guvernarea…

- Emil Boc pregatește doua mari proiecte de modernizare a orașului Cluj-Napoca, în valoare de doua milioane de euro din fonduri de la Uniunea Europeana. Primarul Clujului vrea sa urmeze conceptele care au fost promovate la Bruxelles,…

- Dezvoltarea județului Prahova, modernizarea spitalelor, a infrastructurii rutiere, a unitaților de invațamant special, dar și restaurarea unor importante unitați de cult sunt obiective pentru care Consiliul Județean Prahova, sub conducerea președintelui Bogdan Toader, a reușit sa acceseze fonduri europene…