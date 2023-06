Care este pluralul cuvântului „vaccin”. Cum se scrie corect, de fapt Categoric limba romana se numara printre cele mai complexe limbi din lume. Chiar daca noua, romanilor, ni se pare extrem de ușor sa o vorbim, de cele mai multe ori exprimarea eronata sau chiar cunoașterea insuficienta a acestei limbi ne poate expune chiar și pe noi la probleme uriașe. Acest lucru se intampla și in cazul cuvantului „vaccin”. Care este forma de plural a acestui cuvant. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca foarte mulți credincioși sunt tentați sa creada ca un acatist seamana mai degraba cu o lista de dorința, preoții spun ca exista cateva reguli de care este bine sa ții cont, pentru a fi bine primit. La fel de importanta este și formularea din primele randuri ale acatistului sau sa inchei…

- Limba romana este una dintre cele mai complexe limbi din lume. Chiar daca noua, romanilor, ni se pare extrem de ușor sa o vorbim, de cele mai multe ori exprimarea eronata sau chiar cunoașterea insuficienta a acestei limbi ne poate expune chiar și pe noi la probleme uriașe. Acest lucru se intampla și…

- Limba romana este una dintre cele mai complexe limbi din intreaga lume. Chiar daca noua, romanilor, ni se pare extrem de ușor sa o vorbim, de cele mai multe ori exprimarea eronata sau chiar cunoașterea insuficienta a acestei limbi ne poate expune la probleme uriașe. Așadar, unele cuvinte le pun chiar…

- Zilnic, intalnim zeci de persoane care folosesc cuvintele intr-un mod eronat. Limba romana este una dintre cele mai complexe din intreaga lume, cu toata ca noua, romanilor, ni se pare ușor sa o vorbim. Insa, nu este de fiecare data așa. Astfel ca, unele cuvinte le pun probleme chiar și nativilor. Așa…

- Drobul este un preparat culinar tradițional romanesc, fiind unul dintre mancarurile specifice de Paște 2023. Daca unii prefera sa urmeze intocmai tradiția și sa-l gateasca cu miel, alții inlocuiesc carnea cu legume sau aleg una mai ușoara. Dar care este pluralul cuvantului ”drob”? Afla raspunsul in…

- Majoritatea romanilor sunt puși in dificultate atunci cand se gandesc la pluralul cuvantului pasca. Substantivul „pasca”, așa cum il cunoaștem cu toții, nu are forma de plural in forma sa literara. Dificultatea romanilor apare fie atunci cand vor sa faca mai multe prajituri pasca, sau atunci cand vor…

- Atunci cand dialogam cu cineva, in general folosim vorbirea curenta, și de cele mai multe ori, poate fara sa ne dm seama, facem și anumite greșeli gramaticale. Recent vorbeam de substantivul neutru horoscop, și aflam impreuna care este forma de plural corecta. Astazi ne-am propus sa vorbim de originea…

- Exista cateva cuvinte in limba romana care pot da batai de cap chiar și celor care se lauda ca o știu perfect. Cateva dintre aceste cuvinte sunt omofone, adica acele cuvinte care se pronunța la fel dar se scriu diferit. Pentru ca ele au alt sens in propoziție și singura problema ar putea interveni atunci…