Zilnic ne intalnim cu mii de cuvinte și expresii scrise sau vorbite in mod eronat. Limba romana este una dintre cele mai complexe din intreaga lume, cu toata ca noua, romanilor, ni se pare ușor sa o vorbim. Unele dintre cuvinte le pun probleme chiar și nativilor. In acest caz, printre cele mai des intalnite greșeli facute de romani in scris și in vorbit este și cuvantul "chibrit". Care este plurarul acestui cuvant, de fapt.