ARADON Opinii. Nu există ţară pentru săraci

Îmi număr banii din buzunar și de pe cont. Și mi-i număr repede. E sfârșit de an, încă unul pe care tot în România l-am trăit deși, datorită prietenilor mei minunați, am evadat din când în când şi am văzut zeci, poate sute de orașe din Europa. Dar sunt tot aici la final de an și salariul de aici e tot românesc.… [citeste mai departe]