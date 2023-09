Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica se teme de arbitraj. Oficialul celor de la FCSB, prezent la lansarea documentarului Cristinei Neagu, a vorbit despre problemele de arbitraj din Liga 1, dar si despre meciul pe care FCSB il va disputa cu Universitatea Craiova pe stadionul Steaua. Mihai Stoica a declarat ca se teme de arbitraj…

- GSP a a aflat ca CSA Steaua mai poate spera sa ajunga in SuperLiga din sezonul viitor, deși acum nu are nicio șansa, incepand campionatul tot din postura de club de drept public. In raspunsul oficial catre Gazeta Sporturilor, care solicitase precizari in legatura cu situația celor de la CSA Steaua,…

- Intr-un raspuns oferit Gazetei, Federația Romana de Fotbal transmite clar ca CSA Steaua nu poate promova la finalul acestui sezon de Liga 2, intrucat clubul deținut de MApN a inceput competiția tot ca o societate de drept public. In ultimele zile, membrii galeriei CSA au propagat ideea ca echipa lui…

- Daniel Oprița, antrenorul celor de la Steaua, a oferit o prima reacție dupa remiza in-extremis obținuta de roș-albaștri in deplasarea de la Targoviște, 1-1. Tehnicianul e mulțumit ca „militarii” au evitat infrangerea la una dintre ultimele faze ale partidei, apoi a vorbit despre lotul pe care l-a construit…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul etapei secunde din noul sezon de Liga 2. Șase meciuri din divizia secunda au fost programate sambata, 12 august, cu incepere de la ora 11:00. CSA Steaua primește vizita lui Metaloglobus marți, de la ora 18:00, pe stadionul din Ghencea, in timp ce derby-ul…

- 2 august 2023Precizari de presaMAE realizeaza demersurile necesare pentru evacuarea unui numar de patru cetateni romani din Republica Niger Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Republica Niger, reprezentantii Ambasadei Romaniei la Alger,…

- Florin Talpan a facut dezvaluire incredibila despre „razboiul” cu Gigi Becali. Juristul CSA Steaua a facut public documentul din cauza caruia Becali ar fi pierdut toate procesele. Florin Talpan a facut public un document din 2004 prin care Gigi Becali cerea consimtamantul prin care sa poata folosi marca…

- CSA Steaua schimba in materie de marketing asemenea celor de la Rapid și și-a lansat, in parteneriat cu Auchan, un fan shop in Drumul Taberei. Prezent la eveniment, Ștefan Iovan, coordonator al centrului de copii și juniori, a povestit ca a avut o discuție cu Daniel Oprița in care antrenorul și-a exprimat…