Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, vineri, o hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casa”, conform News.ro. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații…

- Guvernul a aprobat, in ședința de vineri, plafonul garanțiilor pe 2021 pentru programul „Noua Casa” in suma de 1,5 miliarde de lei, a anunțat premierul Florin Cițu. „In sedinta de Guvern de...

- Guvernul a aprobat, vineri, plafonul garantiilor pe 2021 pentru Programul "Noua Casa" in suma de 1,5 miliarde de lei, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. Guvernul a discutat astazi Planul de Redresare Economica.

- Guvernul a aprobat, vineri, plafonul garantiilor pe 2021 pentru Programul "Noua Casa" in suma de 1,5 miliarde de lei, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. "In sedinta de Guvern de astazi am aprobat hotararea prin care se acorda plafonul pentru 'Noua Casa'. Un program…

- Plafonul pentru programul Noua Casa va fi de 1,5 miliarde de lei anul acesta, in scadere fața de cel din 2020, a anunțat Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. In 2020, programul a avut disponibile…

- „Guvernul Dancila aloca pentru educație cel mai mic buget din UE, raportat la PIB, aratand astfel cat de puțin prioritara este Educația pentru guvernarea curenta”, spunea in octombrie 2019, in programul sau electoral, Dan Barna, actual vicepremier in Guvernul Cițu. Barna nu a avut nicio poziție publica…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat luni ca subvențiile publice pentru partide vor fi reduse. In prima luna a acestui an, formațiunile politice au incasat de la stat 19,84 de milioane de lei. Intrebat daca sumele pe care le vor primi formațiunile vor scadea cu 30%, premierul a raspuns ca va exista…

- Biroul Politic National al PNL, intrunit in sistem videoconferinta marti seara, a validat lista ministrilor propusi de liberali in Guvernul Citu, cu o larga majoritate. Au fost 63 de voturi “pentru”, doua voturi “impotriva” si cinci abtineri, in conditiile in care 33 dintre membrii BPN nu au votat deloc.…