Care este plafonul financiar asigurat de Fondul de Garantare şi cum se face calculul despăgubirilor Plafonul de garantare general pe care il ofera Fondul de Garantare nu poate fi mai mare de o anumita suma pentru fiecare client in parte. Astfel, in situația in care instituția bancara nu mai poate inapoia banii, Fondul de Garantare va fi cel care va plati compensația catre clienti.



Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai care este plafonul de garantare asigurat prin Fondul de Garantare si cum se face calcul.



Banii clienților care se afla intr-un depozit bancar, cont de economii ori cont curent sunt asigurați in limita a 100.000 de euro. Important de precizat faptul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

