Care este pedeapsa pe care au cerut-o procurorii pentru Elena Udrea

- Doar 14 procurori indeplinesc criteriile de inscriere la interviul pentru funcția de procuror european, deși Romania ar fi trebuit sa trimita 15 procurori și sa propuna și cateva nume “de rezerva”. Sursa Zilei a publicat, in exclusivitate, in urma cu cateva zile, informația ca doar 5 angajați ai DNA…

- Procurorii federali au oferit o noua evaluare, de rau augur, a asaltului de saptamana trecuta asupra Capitoliului al sustinatorilor lui Donald Trump, afirmand intr-un document judiciar ca protestatarii au urmarit “sa captureze si sa asasineze oficiali alesi”, relateaza vineri Reuters, conform Agerpres.…

- Fostul șef al PSD Liviu Dragnea a fost citat de procurorii DNA intr-un dosar in care s-au mai facut verificari in 2018, cu privire la deplasarea in SUA, unde a avut mai multe intalniri, printre care și cea cu președintele Donald Trump. In fotografiile publicate la vremea respectiva, la inceputul anului…

- Guvernul a discutat, miercuri, in prima lectura, un proiect de act normativ privind delimitarea funcțiilor politice de cele publice, a anunțat Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii. Acesta a spus ca a propus Guvernului modificarea statutului prefectului astfel incat sa nu mai fie inalt funcționari publici,…

- Pentru fostul ministru al Dezvoltarii, Ion Ștefan, instituția reprezinta la propriu un borcan cu miere, mai ales ca admiistreaza fondurile pe care le primesc primariile din toata țara. Succesorul sau de la UDMR, Cseke Attila, a primit cadou, la preluarea mandatului, un borcan cu miere de salcam. “Domnule…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis definitiv, joi, restituirea la Parchetul Militar a dosarului Mineriadei din 1990, in care au fost trimisi in judecata fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director SRI Virgil Magureanu, pentru refacerea de…

- Trimis in judecata pentru tentativa de omor, dupa ce a injughiat o angajata de mai multe ori in gat, piept și adomen, milionarul Mihai Tufan s-a ales cu o pedeapsa de putin peste 2 ani inchisoare, cu suspendare. Decizia nu e definitiva, primul termen al apelului urmand sa fie judecat pe 2 decembrie…

- DNA a deschis un dosar penal legat de cumpararea containerelor pentru pacienți COVID amenajate la Spitalul județean Sibiu și care au costat 6 milioane de lei, a anunțat luni noul director al unitații sanitare. Procurorii DNA au cerut documente de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu,…