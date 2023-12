Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, tot mai mulți romani care au migrat au preferat sa se stabileasca in București. Cu toate acestea, exista un oraș preferat de romani care se situeaza pe locul doi. Nu este vorba despre Cluj Napoca sau Timișoara, ci despre Iași. Orasul din Romania in care romanii prefera sa se mute Datele…

- In Ținutul Buzaului, zona declarata Geoparc Internațional UNESCO in 2022, se afla o așa-numita „blue zone”, adica o regiune in care mulți membri ai comunitații au o durata de viața neobișnuit de lunga comparativ cu media populației de pe restul planetei.

- ICR Viena organizeaza marti vernisajul expozitiei de fotografii ”2023, Timisoara”, autorul fotografiilor, Adrian Paclisan, afirmand ca expozitia e o invitatie la Timisoara si ca ”incearca sa deschida apetitul spre descoperirea unei secvente consistente din cultura europeana in orasul premierelor europene…

- Foarte multe persoane s-au intrebat care este orașul din Romania in care oamenii traiesc cel mai mult. Oamenii care traiesc in acest loc ajung sa aiba peste 80 de ani. Afla, din randurile de mai jos, despre oraș este vorba. București se afla pe al doilea loc. Care este orașul din Romania cu cea mai…

- Orașul din Romania care bate Barcelona și e pe locul 10 in Europa. Capitolul unde excelam a fost facut public de catre Comisia Europeana in urma unor documentații in domeniul energiei verde. Orașul din Romania care bate Barcelona. Este pe locul 10 in UE Cluj-Napoca a intrecut Barcelona, orașul condus…

- Patru romani cu dubla cetațenie au murit și unul este dat disparut. Peste 2.000 de oameni au revenit in Romania, insa 350 sunt blocați in Fașia Gaza. Oamenii povestesc cum de cand a izbucnit razboiul nu mai au liniște și „se așteapta in orice clipa sa moara”.

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a gazduit un eveniment al Comisiei Europene dedicat European Research Council (ERC) – „ERC Info Day”. Granturile ERC sunt informal considerate „granurile Nobel” in peisajul european al cercetarii, fiind o eticheta de succes și seriozitate academica, ce…

- UNTOLD, locul 3 la festivaluri de profil in Europa și 6 in lume, vrea sa dea lovitura in cosmopolitul Dubai, EAU. Intre 15-18 februarie 2024, grandomanifestarea se muta in Expo City Dubai, spațiul futurist dedicat celei mai mari expoziții din lume, pe care au declarat ca vor sa-l transforme intr-un…