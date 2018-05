Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase continua razboiul cu agenții de la Rutiera care, saptamana trecuta, l-au oprit in trafic și incatușat pe motiv ca ar fi refuzat sa se legitimeze și sa sufle in fiola. Fostul tenismen susține ca totul a fost o inscenare și ca oprirea sa a fost un “pont”. (Reduceri mari la jocuri PC) „Au…

- In urma cu cațiva ani, Simona Patruleasa a trecut prin momente de groaza. Prezentatoarea TV a scapat cu viața dintr-un accident care a marcat-o pentru intreaga viața. (Reduceri mari la jocuri PC) Simona Patruleasa mergea la serviciu și se afla intr-un autobuz. La un moment dat insa autobuzul a intrat…

- Oana Roman are o relație extrem de speciala cu mama ei. Vedeta face tot posibilul ca Mioara Roman sa aiba parte de o batranețe liniștita și s-a dat peste cap ca lucrurile sa iasa ca la carte. (Reduceri mari la jocuri PC) Oana Roman este, in sfarșit, liniștita! Și asta pentru ca vedeta a reușit […] The…

- Vineri, 25 mai 2018, au fost afișate rezultatele de la sesiunea speciala a Bacalaureatului 2018. Peste 75% dintre candidați au promovat examenul, insa doar unul a avut media 10. (Reduceri mari la jocuri PC) Au fost afișate rezultatele obținute de candidații inscriși la sesiunea speciala de BACALAUREAT…

- Dupa o relație de 5 ani, Adina Butar a fost ceruta in casatorie de catre iubitul ei, dj-ul Markus Shulz, de Anul Nou, in fața a mii de oameni. Iar acum… cei doi au fixat și data nunții! (Reduceri mari la jocuri PC) Nunta lui Markus Shulz cu Adina Butar va avea loc anul viitor, […] The post Celebrul…

- Acționarii moldovenilor anunța revoluție la echipa in vara. Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani, a digerat cu greu eșecul cu Chiajna iar la final nu i-a menajat deloc pe jucatori, mulți dintre ei aflați la final de contract. „A fost o mare rușine. Nu am avut reacție, haotici. Eu nu m-am bucurat…

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Traim intr-o țara ciudata, din toate punctele de vedere. Acest lucru o demonstreaza, cu varf și indesat, un locuitor al plaiurilor mioritice. Tanarul a realizat și cateva fotografii care sa vina in sprijinul postarii sale. Mai exact, personajul a incercat sa se puna in pielea unui pompier. Recent, intr-una…