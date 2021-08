Care este obiectivul premierului României pentru noul an școlar Premierul Florin Citu a anuntat ca obiectivul sau pentru noul an scolar este sa fie prezenta fizica tot anul, explicand ca este si varianta ca intr-o anumita localitate sau o anumita scoala acest lucru sa nu fie posibil pentru o scurta perioada de timp din cauza pandemiei. El a explicat ca masca de protectie ramane obligatorie, se vor putea face testari, iar vaccinarea este posibila si pentru copii. Florin Citu a fost intrebat sambata, la Botosani, in ce conditii va incepe noul an scolar. “Obiectivul meu pentru acest an scolar este acela de a avea prezenta fizica tot anul. Inca nu avem o varianta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…