Care este numele real al faimosului oraș incaș Machu Picchu Machu Picchu, vechiul oras incas din Muntii Anzi si unul dintre cele mai faimoase situri arheologice din lume, nu se numea initial astfel, sustine un studiu recent. La aproape 100 de ani dupa ce aceasta bijuterie arhitectonica din secolul al XV-lea a fost adusa in atentia lumii, o noua lucrare academica afirma ca acest magnet turistic, inscris in Patrimoniul Mondial UNESCO, era numit de fapt „Huayna Picchu” de catre localnici, susține un studiu citat de publicația britanica The Independent. Un peruan si un arheolog american de renume au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat harti din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Machu Picchu, vechiul oraș incaș din Munții Anzi și unul dintre cele mai faimoase situri arheologice din lume, nu se numea inițial astfel, conform unui studiu recent, publicat in revista „Nawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology”.

