Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua saptamani, Irinel Columbeanu a ajuns la un azil de batrani din Ghermanești, iar acolo este ingrijit cu mare atenție de personalul medical. Fostul milionar are o pensie de 2000 de lei. Iata cat costa pe luna caminul de batrani unde s-a mutat fostul soț al Monicai Gabor!

- Irinel Columbeanu a decis sa-și petreaca batranețea la un azil. Acesta s-a mutat de curand la un camin de seniori din Ilfov. Fostul milionar, ajuns la varsta de 66 de ani, a luat decizia de a se muta in același centru pentru varstnici unde și-a petrecut ultimii ani din viața și tatal sau, regretatul…

- Ultima ora! Fosta soție a lui Dumitru Buzatu susține ca ar fi suferit un preinfarct dupa flagrantul DNASenatoarea Gabriela Crețu, fosta soție a lui Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean saltat de DNA dupa ce a primit mita de 1,25 milioane de lei, susține ca ar fi suferit un preinfarct…

- Claudia Patrașcanu este fosta soție a afaceristului Gabi Badalau, alaturi de care a format o familie pana acum cațiva ani, insa abia anul trecut, in luna octombrie, s-a pronunțat divorțul intre cei doi și nu au mai figurat in acte drept soț și soție. Claudia și afaceristul au impreuna doi baieți minunați,…

- Fostul soț al Monicai Gabor, tatal Irinucai, parca este blestemat, are parte numai de ghinoane. Au aparut noi probleme legale pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar va ajunge, din nou, in instanța. Irinel Columbeanu, dat in judecata. Cui datoreaza bani Irinel Columbeanu are noi probleme cu legea.…

- Au trecut doar doua luni de la momentul in care comediantul confirma divorțul de femeia cu care credea și iși dorea sa iși petreaca tot restul vieții. Acum, confruntat cu o tradare dubla, a spus ce are pe suflet. Catalin Bordea a rabufnit dupa ce Livia, fosta lui soție, s-a sarutat cu Spike. Ce a […]…

- In cursul zilei de ieri Catalin Bordea a anunțat oficial, desparțirea de femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Celebrul comediant a anunțat ca au semnat actele de divorț și ca au luat-o pe drumuri separate. Ce declara Catalin Bordea in trecut, despre fosta…

- Fostul mijlocaș central Stelian Carabaș, in varsta de 48 de ani, a divorțat de Maria, fiica milionarului Dumitru Cușu, in urma cu mai bine de 3 ani. In prezent, frumoasa bruneta se iubește tot cu un fost fotbalist. In urma cu 3 ani, Stelian Carabaș divorța de Maria Cușu, femeia cu care are doi copii.…