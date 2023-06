Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul potrivit caruia Theo Rose a nascut, in primele ore ale dimineții de miercuri, 14 iunie, a facut furori in spațiul public. Fanii au așteptat cu sufletul la gura momentul special. Ce mesaj le-a transmis Lia Bugnar lui Theo Rose și Anghel Damian, dupa ce tanara actrița a devenit mamica: ”E un suflet…

- Bucurie mare pentru cantareața Theo Rose. Artista a adus pe lume un baiețel. Vedeta a nascut, miercuri, 14 iunie, un baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei 08:00 dimineața, Theo Rose și-a strans in brațe fiul. A nascut la o clinica privata din București…

- Informația momentului din lumea mondena! Theo Rose a nascut, miercuri, 14 iunie. Ce detalii știm pana la momentul redactarii acestui material. Theo Rose a nascut Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei…

- Organizatorii Neversea au anuntat numele artistilor care vor urca pe trei dintre scenele festivalului si programul pe zile. Fanii pot consulta intregul orar pentru a si planifica experienta de la malul Marii Negre si pentru a fi siguri ca nu vor rata niciunul dintre show urile artistilor preferati.Festivalul…

- Theo Rose și Anghel Damian au ales cine le va boteza fiul. E o persoana foarte apropiata artistei Continue reading Theo Rose și Anghel Damian au ales cine le va boteza fiul. E o persoana foarte apropiata artistei at Tabu.

- Recent, milioane de oameni au primit prin intermediul rețelei de socializare Facebook o știre falsa despre moartea cantareței Celine Dion. Aceasta farsa a fost distribuita in doua variante: in prima, se pretindea ca artista a murit in urma unui accident de avion, in timp ce in a doua varianta se afirma…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni pentru prima oara parinți, peste aproape doua luni. Artista a pus stop filmarilor pentru serialul „Clanul”, urmand sa revina pe platouri in aceasta vara.

- Marian Olteanu și Theo Rose s-au imprietenit pe platourile de filmare de la serialul „Clanul”, unde sunt colegi și ii interpreteaza pe David Pribeagu, respectiv Vera. Aflata la prima experiența actoriceasca, artista a reușit sa-și surprinda placut atat colegii tineri, cat și pe cei cu experiența. Sarcina…